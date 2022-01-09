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ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا

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الهداف البولندي

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا

ميونخ - د ب أ

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فاز روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم نادي بايرن ميونخ لكرة القدم مجددا بجائزة أفضل شخصية رياضية لعام 2021 في بولندا.

وحصل اللاعب البولندي الدولي على أكبر عدد من الأصوات في التصويت الذي أجرته مجلة "برزيغلاد شبورتوفي" البولندية الرياضية واسعة الانتشار.

وتفوق ليفاندوفسكي، 33 عاما، على بطلة رمي المطرقة انيتا فلودارسيك وكذلك العداء بارتوز زمازليك.

وعلق ليفاندوفسكي على التكريم قائلا على إنستغرام إن "تكريمي كأفضل شخصية رياضية للعام تعني الكثير جدا بالنسبة لي لأنكم أنتم من صنع هذا الاختيار أيها المشجعون".

تجدر الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي حصل بذلك على هذا اللقب في بلاده للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2020.

وتم منح النسخة السابعة والثمانين من هذه الجائزة خلال حفل كبير أقيم في بولندا مساء يوم السبت.

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