أتلتيكو يرفض الخسارة ويتعادل مع فياريال

فاز فريق إشبيلية على ضيفه خيتافي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال 2 - 2 ورايو فاييكانو مع ريال بيتيس 1 - 1، وفوز أوساسونا على قادش 2 - صفر، وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو سلبيا.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذ الفوز للاعبه رافاييل مير فيسنتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

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ورفع أشبيلية رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد، المتصدر، فيما توقف رصيد خيتافي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه فياريال 2 - 2. وسجل هدفي فياريال باو توريس وألبرتو مورينو في الدقيقتين 29 و58، فيما سجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا وجيفري كوندوجبيا في الدقيقتين العاشرة و67.

وشهدت المباراة طرد كوندوجبيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع كما رفع فياريال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، تعادل رايو فاييكانو مع ضيفه ريال بيتيس 1 - 1.

وتقدم ريال بيتيس بهدف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل فاييكانو بهدف سجله إيفان باليو في الدقيقة 70. وشهدت المباراة طرد أليكس مورينو لاعب بيتيس في الدقيقة 33.

ورفع بيتيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فاييكانو رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الرابعة، فاز أوساسونا على قادش بهدفين نظيفين سجلهما أنتي بوديمير وإنريكي بارخا في الدقيقتين 38 و48.

ورفع أوساسونا رصيده إلى25 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد قادش عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الخامسة، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.