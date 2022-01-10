برشلونة يمدد عقد أومتيتي ويتمكن من تسجيل توريس

مدّد نادي برشلونة الإسباني يوم الاثنين عقد قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي حتى 2026، في خطوة منحته مساحة مالية لتسجيل مهاجمه الجديد فيران توريس القادم من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يكن متاحاً لتوريس اللعب مع الفريق الكاتالوني بعد انضمامه قبل أسبوعين، لأن تسجيله سيتعارض مع قواعد الإنفاق في الليغا.

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وبتمديد عقد أومتيتي ثلاث سنوات، سيتاح لبرشلونة توزيع راتبه على فترة زمنية أطول تقلّص أعباء برشلونة في السنة المالية الحالية.

وقال برشلونة ان مدافعه "سيقلّص جزءاً من راتبه الذي كان سيتلقاه في السنة ونصف السنة المتبقية من عقده السابق" بفضل "مجهود" من اللاعب. وأضاف "تمديد هذا العقد لن يحمّل برشلونة المزيد من الأعباء المالية".

ويأتي التمديد بشكل مفاجئ بعد تكهنات ببيع أومتيتي لتقليص ديون النادي التي تزيد عن مليار يوور. وكان عقد اللاعب السابق يبلغ 18 مليون يورو في السنة الواحدة.

وكان أومتيتي (28 عاماً) لاعباً هاماً في تشكيلة برشلونة، قبل أن يتراجع نتيجة سلسلة من الإصابات أبعدته عن الفريق الأول.

وتابع برشلونة "من خلال تمديد هذا العقد، سيكون برشلونة قادراً على تعزيز حصّة "اللعب المالي النظيف" وبالتالي تسجيل فيران توريس مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم".

كما يأمل برشلونة في التوصل لحل مماثل مع مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وسيحتاج توريس القادم بصفقة مقدرة بـ55 مليون يورو من سيتي لمسحة سلبية لفيروس كورونا، كي يستهل مشواره في الكأس السوبر الإسبانية هذا الأسبوع في السعودية.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد يوم الأربعاء في نصف النهائي والفائز بينهما يلاقي المتأهل بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يوم الأحد في النهائي.