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بوفال يمنح المغرب نقاط غانا في كأس أفريقيا

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فرحة الهدف الوحيد

بوفال يمنح المغرب نقاط غانا في كأس أفريقيا

ياوندي - رويترز

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سجل منتخب المغرب هدفا قرب النهاية ليفوز 1-صفر على نظيره الغاني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ياوندي بالكاميرون يوم الاثنين.

ويتصدر المغرب المجموعة بثلاث نقاط بينما يتذيل منتخب غانا الترتيب بدون رصيد قبل مباراة الجابون و جزر القمر التي ستقام لاحقا.

وكانت بداية المباراة صعبة للمنتخب المغربي الذي غاب عنه عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو إصابات اخرى لتغيب فرص التسجيل الحقيقية في الشوط الأول.

وتحسن أداء المغرب في الشوط الثاني، ورغم ذلك كادت غانا أن تتقدم في الدقيقة 72 حين سدد جوزيف بينسل بقوة نحو المرمى لكن الحارس ياسين بونو أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وجاء هدف الفوز قبل النهاية بسبع دقائق بعد مجهود فردي من زكريا أبوخلال من داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة للمهاجم سفيان بوفال الذي سدد في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكاد البديل طارق تيسودالي أن يضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته من وضع انفراد أبعدها الحارس جو فولاكوت.

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