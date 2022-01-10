جزائية ماني تمنح السنغال فوزاً صعباً على زيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي انتصارا بشق الأنفس في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، وتغلب على منتخب زيمبابوي 1-صفر يوم الاثنين على ملعب "كويكونغ" بمدينة بافوسام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز للسنغال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله النجم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، من ضربة جزاء.

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وتشهد المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم لقاء منتخب غينيا مع مالاوي على الملعب نفسه.

وأفلت المنتخب السنغالي من فخ التعادل السلبي الذي كان سيشكل صدمة كبيرة في بداية مشواره، كونه من المرشحين بقوة في البطولة الحالية.

وكان المنتخب السنغالي قد خسر أمام نظيره الجزائري صفر-1 في نهائي النسخة الماضية من البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر عام 2019 ، كما سبق له الوصول للنهائي في عام 2002 .

أما منتخب زيمبابوي، فلم يسبق لها تجاوز دور المجموعات في سجل مشاركاته بالبطولة الأفريقية، وقد قدم أداء مقنعا في مباراة اليوم واقترب من هز شباك المنتخب السنغالي في أكثر من مناسبة، لكنه تلقى صدمة هز الشباك بضربة الجزاء في الثواني الأخيرة.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته وتفوقه الهجومي بشكل كبير خلال أول نصف ساعة من المباراة، لكن منتخب زيمبابوي دخل في أجواء اللقاء بعدها وتبادل مع منافسه فترات الاستحواذ والضغط الهجومي.

وضغط المنتخب السنغالي بقوة في الوقت القاتل ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي تصدي كلفن مادزونجوي للكرة بيده، وقد عاد الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل تأكيد القرار.

وتقدم ساديو ماني لتنفيذ ضربة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك ليهدي المنتخب السنغالي ثلاث نقاط مهمة في أولى مبارياته بدور المجموعات.