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رانغنيك يؤكد استمرار كافاني حتى نهاية الموسم

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فيرمينو ليفربول مانشستر يونايتد كافاني
عقد كافاني مع يونايتد ينتهي شهر يونيو من العام الجاري

رانغنيك يؤكد استمرار كافاني حتى نهاية الموسم

مانشستر - رويترز

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أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن المهاجم إدينسون كافاني سيستمر مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وينتهي عقد كافاني في نهاية يونيو وارتبط مهاجم أوروغواي بالانتقال إلى برشلونة ويوفنتوس، بينما قالت بعض التقارير إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيعود إلى أميركا الجنوبية في يناير .

وأبلغ رانغنيك موقع يونايتد على الإنترنت: قال إيدي إنني يمكنني الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم وإنه سيواصل تقديم أفضل ما لديه ليكون نموذجا يحتذى به للاعبين الشباب.

وواصل: إذا كان يجب أن يلعب منذ البداية، فسيسعد دائما بأن يفعل ذلك وأن يبذل قصارى جهده ولكن حتى لو لم يلعب، فسيحاول أن يكون أفضل نموذج ممكن للاعبين الآخرين.

وأضاف المدرب الألماني: إيدي هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بعقلية قوية للغاية. لديه قدر كبير من الخبرة وأخلاقيات العمل الجيدة التي يمكن أن تكون أيضا مثالا جيدا لبقية اللاعبين.

ويستضيف يونايتد في وقت لاحق من يوم الاثنين أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يحل ضيفا على منافسه باستاد فيلا بارك في الدوري يوم السبت القادم.

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