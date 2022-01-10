ضربة موجعة ليوفنتوس.. كييزا يخضع إلى جراحة في الركبة

أكد يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه فيدريكو كييزا يحتاج لجراحة لعلاج مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة بعد إصابة تعرض لها في الانتصار على روما.



وخرج كييزا، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم، مصابا من الاستاد الأولمبي يوم الأحد في انتصار مثير 4-3 على روما قبل أن يصل إلى ملعب تدريب النادي مستندا على عكازين لإجراء المزيد من الفحوصات صباح يوم الاثنين.



وتوجه إصابة كييزا ضربة موجعة ليوفنتوس الساعي لإنعاش حظوظه هذا الموسم وستحرم منتخب إيطاليا أيضا من مهاجم خطير في تصفيات كأس العالم في مارس.



وقال النادي إن كييزا "سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة" بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.



ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.

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