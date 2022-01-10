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كروس يتمنى إنهاء مسيرته في ريال مدريد

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لاعب الوسط الألماني

كروس يتمنى إنهاء مسيرته في ريال مدريد

برلين - فرانس برس

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أعرب صانع العاب المنتخب الألماني لكرة القدم توني كروس يوم الاثنين عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع فريقه ريال مدريد الإسباني حيث يلعب منذ 2014.

وقال كروس (32 عاما) في تصريح لشبكة "سكاي سبورت نيوز": "أكدت سابقا وبوضوح أن هذا هو المكان الذي أريد إنهاء مسيرتي فيه".

وأضاف كروس، المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد: "في أي تاريخ بالضبط؟ لا يمكنني القول بعد. ربما 2023، ربما بعد عام أو عامين، انا لا اعرف".

وحدّد بطل العالم 2014 مع منتخب ألمانيا ثلاثة معايير لتحديد نهاية مسيرته: "أن أكون في المستوى العالي، أن تكون لياقتي البدنية جيدة، أن أشعر بوجود الرغبة والدافع للاستمرار في اللعب. إذا كان كل ذلك موجودا، يمكننا الحديث، وإلا فلا يزال لدي عقد (مع ريال مدريد) حتى عام 2023".

وأكد كروس أن لديه "علاقة لا تصدّق مع النادي والتي لا أريد المخاطرة بها من خلال لعبة بوكر" من أجل الانتقال الى فريقه آخر.

ولا يزال كروس أساسيا دون منازع في تشكيلة النادي الملكي رغم بلوغه سن الثانية والثلاثين، بعد أن غاب عن بداية الموسم حتى نهاية سبتمبر بسبب الإصابة.

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