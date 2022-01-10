نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من كورونا

عاد مانويل نوير حارس وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إلى تدريبات الفريق البافاري، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتدرب نوير (35 عاماً) في الملعب بشكل فردي بعد ظهر يوم الاثنين، وهناك توقعات بمشاركته في لقاء الفريق أمام كولون على أرض الأخير يوم السبت المقبل.

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وتعرض بايرن ميونخ إلى هزيمة في أول لقاء له في الدور الثاني من بطولة الدوري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف مقابل هدفين، بعد أن خاض المباراة بقائمة مقتضبة جراء كثرة الإصابات بالعدوى، وقد بدأ اللاعبون المصابون في العودة بوم السبت ولحق بهم نوير، إذ كان عدد اللاعبين الغائبين عن الفريق 13 لاعبا.