.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من كورونا

  • الخط
نوير
نوير عاد إلى التدريبات يوم الاثنين

نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من كورونا

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عاد مانويل نوير حارس وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إلى تدريبات الفريق البافاري، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتدرب نوير (35 عاماً) في الملعب بشكل فردي بعد ظهر يوم الاثنين، وهناك توقعات بمشاركته في لقاء الفريق أمام كولون على أرض الأخير يوم السبت المقبل.

وتعرض بايرن ميونخ إلى هزيمة في أول لقاء له في الدور الثاني من بطولة الدوري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف مقابل هدفين، بعد أن خاض المباراة بقائمة مقتضبة جراء كثرة الإصابات بالعدوى، وقد بدأ اللاعبون المصابون في العودة بوم السبت ولحق بهم نوير، إذ كان عدد اللاعبين الغائبين عن الفريق 13 لاعبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
اكتشف المزيد