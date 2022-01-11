أنشيلوتي: أفكار تشافي ستحسن مستوى برشلونة

كال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المديح لنظيره في برشلونة تشافي هرنانديز يوم الثلاثاء حيث يستعد الغريمان لمباراة قمة بينهما في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية هذا الأسبوع.



وتولى تشافي لاعب وسط برشلونة السابق المسؤولية في نو كامب في نوفمبر عقب إقالة رونالد كومان لكنه عانى لإنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن ريال المتصدر.



لكن أنشيلوتي أبدى إعجابه بأداء تشافي حتى الآن وتوقع أن يقدم برشلونة عروضا قوية في النصف الثاني من الموسم.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في الرياض: أكثر ما يعجبني في أداء تشافي وفريقه أنه يعرف جيدا ما الذي يريده والطريقة التي يرغب اللعب بها. يناسب تماما شخصية برشلونة. أصبح الفريق في حالة طيبة وسيتحسن برشلونة بفضل أفكار تشافي.



من جهته قال لاعب الوسط توني كروس إن مباراة القمة أمام برشلونة الأربعاء لا تعترف بالفروق في المستوى مضيفا أن

برشلونة سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام ريال في الدوري في أكتوبر الماضي والتي كانت المباراة قبل الأخيرة لكومان مع برشلونة.



وقال كروس: لم أشاهد الكثير من المباريات لبرشلونة في الفترة الأخيرة ولدي أشياء أخرى أفعلها بعيدا عن كرة القدم يوميا. كل ما أعرفه أنه لا يوجد مرشح للفوز في مباريات القمة. نعتبرها جميعا مباراة نهائية.



ويلتقي أتليتيك بيلباو حامل اللقب مع أتليتيكو مدريد يوم الخميس في موقعة على بلوغ النهائي يوم الأحد.

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