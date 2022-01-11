هل تحقق الرياض أماني 9 لاعبين من برشلونة في الكلاسيكو ؟

يبحث 9 لاعبين من برشلونة الإسباني عن أول ابتسامة لهم في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد في العاصمة السعودية الرياض، إذ لم يسبق لعدد من النجوم يتقدمهم الهولندي فرينكي دي يونغ وأنسو فاتي الاحتفال بأي فوز أمام الغريم التقليدي.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في أول لقاء رسمي بين الفريقين خارج إسبانيا عبر تاريخ الكلاسيكو الممتد 120 عاماً.

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ولعب فرينكي دي يونغ (24 عاماً) 5 مباريات كلاسيكو بعد انضمامه إلى برشلونة قادماً من أياكس أمستردام، لكن لاعب الوسط الموهوب تعادل مرة واحدة وتلقى 4 خسائر متتالية.



ويعتبر أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل في مباريات الكلاسيكو وذلك عندما هز شباك الفريق الأبيض في أكتوبر من العام 2020، إلا أنه لم يسبق له الفوز على ريال مدريد، فقد تعادل برشلونة مع غريمه التقليدي بلا أهداف في أول كلاسكيو يخوضه فاتي موسم 2019-2020، ومن ثم خسر اللاعب الموهوب 3 مباريات متتالية أمام الفرقة البيضاء.

ولعب المدافع أوسكار مينغيزا مباراتي كلاسيكو أمام ريال مدريد، ورغم أنه سجل في أول مواجهة له أمام ريال مدريد، إلا أنه خسر المباراتين بنتيجة واحدة 2-1، في إياب موسم العام الماضي وذهاب الحالي.

وخسر سيرجينيو ديست الذي يعتبر أول أميركي يرتدي قميص برشلونة في الكلاسيكو، 3 مباريات متتالية أمام ريال مدريد، وهو ما آلت إليه نتائج المباريات التي اشترك فيها الدنماركي مارتن برايثوايت منذ انتقاله إلى برشلونة مطلع 2020.



وخسر بيدري غونزاليس أفضل لاعب شاب في العالم خسر مباراتي الكلاسيكو الموسم الماضي بنتيجة 3-1، 2-1 على التوالي، بينما غاب عن الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

ولعب الثلاثي المدافع رونالد أراوخو وممفيس ديباي وغافي مباراة كلاسيكو واحدة، انتهت كذلك بالخسارة.



