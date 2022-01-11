برشلونة يستعد لريال مدريد بجولة في شوارع الرياض

أجرى فريق برشلونة، صباح يوم الثلاثاء، جولة في شوارع الرياض، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحتضن العاصمة السعودية المواجهة الشهيرة والمعروفة بـ"الكلاسيكو"، وذلك على أرضية استاد الملك فهد.

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ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية فيديو لتجول لاعبي برشلونة في الرياض، بالقرب من الفندق الذي تتواجد البعثة في وسط العاصمة السعودية.

وقالت الصحيفة: استراح الفريق، يوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من برشلونة إلى الرياض، قبل أن يتمشى اللاعبين صباح الثلاثاء، ومن ثم العودة إلى الفندق.

ومن المتوقع أن ينضم خوان لابورتا، رئيس النادي، وفيران توريس الصفقة الجديد للفريق، إلى البعثة، يوم الثلاثاء، بعد شفائهما من فيروس كورونا.