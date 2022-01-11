بعد 120 عاماً.. الرياض تحتضن أول كلاسيكو رسمي خارج إسبانيا

انطلقت صافرة أول مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في العام 1902، وانتظر الفريقان 120 عاماً لخوض أول مباراة رسمية بينهما في التاريخ، إذ سيلتقيان في العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيلاقي برشلونة صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني وبطل كأس الملك، وصيف الدوري ريال مدريد، بانتظار الفائز من مباراة بطل الدوري أتلتيكو مدريد ووصيف كأس الملك أتلتيك بلباو.



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وستكون مواجهة الرياض الأولى في تاريخ الكلاسيكو التي تقام بشكل رسمي خارج الأراضي الإسبانية، بعدما سبق للفريقين أن التقيا في مباراتين وديتين مرتين خارج إسبانيا.

والتقى برشلونة وريال مدريد للمرة الأولى في فنزويلا على ملعب فريد ريتشا عام 1982 في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس فنزويلا، وانتهت بفوز فريق العاصمة الإسبانية بهدف لاعبه ومدربه السابق فيسينتي ديل بوسكي.

وفي عام 2017 وضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، جمعت ميامي الأميركية الفريقين مجدداً، وانتهى آخر كلاسيكو شارك فيه نيمار كلاعب لبرشلونة، بفوز الأخير 3-2 عبر أهداف ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش وجيرارد بيكيه، مقابل هدفين لماتيو كوفاسيتش وآخر لماركو أسينسيو.

