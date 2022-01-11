تدريبات "التعاون" تحرم لاعب ريال مدريد من الكلاسيكو

لن يتمكن ألفارو ميدران، لاعب نادي التعاون السعودي، من متابعة مباراة فريقه السابق ريال مدريد أمام برشلونة من المدرجات، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني نظراً لارتباطه بتدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة الهلال نهاية الأسبوع الجاري.
ويستضيف استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، مواجهة "الكلاسيكو" مساء الأربعاء وهي المباراة الأولى التي سيلتقي فيها الفريقان خارج إسبانيا في مباراة رسمية.
وانتقل ألفارو ميدران "27 عاما" في الانتقالات الشتوية الحالية إلى نادي التعاون قادما من شيكاغو الأميركي، وسبق وارتدى اللاعب قميص ريال مدريد، وظهر لأول مرة مع كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد وذلك خلال فترته الأولى، ومنذ ذلك الحين ارتدى قمصان خيتافي وفالنسيا وألافيس ورايو فاليكانو في إسبانيا، ثم انتقل إلى الدوري الأميركي للمحترفين ومنه إلى السعودية في يناير الجاري.
وصادفت تجربته الجديدة مع التعاون، وصول فريقه السابق ريال مدريد إلى الرياض، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.
وقال لاعب خط الوسط في تصريحات لـ "ماركا": لن أتمكن من حضور الكلاسيكو، لأن موعده يتزامن مع تدريبات الفريق.
وبشأن رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد، ذكر: الفريق يظهر بشكل جيد للغاية، كما أن أنشيلوتي يبلي بلاء حسنا، أنا أستمتع بمشاهدتهم، وأركز دائما على لوكا مودريتش، الذي يلعب بمستوى عال في مثل هذا العمر.
وحول تجربته الجديدة في السعودية، كشف: إنه دوري قوي للغاية ويتمتع بجودة عالية، أنا أعتبره تغييرا إيجابيا في ظل وجود زملاء مميزين معي بالفريق.
-
١
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربيثقافة وفن 43,435 مشاهدة
-
٢
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاتهمصر 39,548 مشاهدة
-
٣
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!فيروس كورونا 31,834 مشاهدة
-
٤
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"فيروس كورونا 29,178 مشاهدة
-
٥
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجياقصص اقتصادية 23,504 مشاهدة
-
٦
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فوريةسوشيال ميديا 19,973 مشاهدة
-
١
جديد معلمة المنصورة: "زوجي طلقني وبيتي اتخرب"سوشيال ميديا 273,680 مشاهدة
-
٢
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديومصر 246,933 مشاهدة
-
٣
تضامناً مع معلمة المنصورة.. وكيلة مدرسة تنشر صور رقصهاسوشيال ميديا 228,255 مشاهدة
-
٤
بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"فيروس كورونا 167,166 مشاهدة
-
٥
جديد صادم عن مدرس ضحية الابتزاز بالصور المفبركة في مصرمصر 102,083 مشاهدة
-
٦
ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها!الأخيرة 99,906 مشاهدة
-
١
المالكي من شبوة: نعلن انطلاق عملية حرية اليمن السعيداليمن 255 مشاهدة
-
٢
بعد ساعات من الزلزال.. قتلى وجرحى بانهيار بناء في مصرمصر 84 مشاهدة
-
٣
ضربة للقاحات.. الصحة العالمية: ابحثوا عن أخرى فعّالةصحة 53 مشاهدة
-
٤
طفل المطار بكابل أتذكرونه.. وجده سائق تاكسي وهذا مصيرهالعرب والعالم 50 مشاهدة
-
٥
الجسمي يهاجم فجر السعيد: "هل نسيت ما قدمته لك أحلام؟"ثقافة وفن 48 مشاهدة
-
٦
سمعوه يبكي.. فيديو صادم لأم تلقي طفلها في حاوية قمامةالأخيرة 48 مشاهدة