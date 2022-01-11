تدريبات "التعاون" تحرم لاعب ريال مدريد من الكلاسيكو

لن يتمكن ألفارو ميدران، لاعب نادي التعاون السعودي، من متابعة مباراة فريقه السابق ريال مدريد أمام برشلونة من المدرجات، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني نظراً لارتباطه بتدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة الهلال نهاية الأسبوع الجاري.



ويستضيف استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، مواجهة "الكلاسيكو" مساء الأربعاء وهي المباراة الأولى التي سيلتقي فيها الفريقان خارج إسبانيا في مباراة رسمية.





وانتقل ألفارو ميدران "27 عاما" في الانتقالات الشتوية الحالية إلى نادي التعاون قادما من شيكاغو الأميركي، وسبق وارتدى اللاعب قميص ريال مدريد، وظهر لأول مرة مع كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد وذلك خلال فترته الأولى، ومنذ ذلك الحين ارتدى قمصان خيتافي وفالنسيا وألافيس ورايو فاليكانو في إسبانيا، ثم انتقل إلى الدوري الأميركي للمحترفين ومنه إلى السعودية في يناير الجاري.



وصادفت تجربته الجديدة مع التعاون، وصول فريقه السابق ريال مدريد إلى الرياض، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.



وقال لاعب خط الوسط في تصريحات لـ "ماركا": لن أتمكن من حضور الكلاسيكو، لأن موعده يتزامن مع تدريبات الفريق.



وبشأن رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد، ذكر: الفريق يظهر بشكل جيد للغاية، كما أن أنشيلوتي يبلي بلاء حسنا، أنا أستمتع بمشاهدتهم، وأركز دائما على لوكا مودريتش، الذي يلعب بمستوى عال في مثل هذا العمر.



وحول تجربته الجديدة في السعودية، كشف: إنه دوري قوي للغاية ويتمتع بجودة عالية، أنا أعتبره تغييرا إيجابيا في ظل وجود زملاء مميزين معي بالفريق.