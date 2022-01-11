تشافي: ريال مدريد اختبار صعب لمشروع برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه سيواجه اختبارا صعبا يوم الأربعاء في مباراة قمة أمام غريمه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية وربما تصبح هذه المباراة نقطة تحول.



وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء: قد تصبح هذه المباراة نقطة تحول، الفوز بها سيضعنا في النهائي وسيمنح مشروعنا مصداقية. وضعنا

الدوري الإسباني جانبا للتركيز على الفوز ببطولة عظيمة.



وقال تشافي إنه لن يكون هناك أي أعذار رغم أن مباراة القمة تأتي في وقت مبكر من فترته على رأس الجهاز الفني للنادي حيث تولى المسؤولية قبل أقل من شهرين خلفا لرونالد كومان مدرب برشلونة السابق.



وأضاف: لا أهتم بتوقيت المباراة، بالتأكيد، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت، هذا واضح، لكن لا يمكننا تقديم أعذار. يتعين على برشلونة دائما المنافسة. بالنسبة لنا، سنواجه اختبارا يوم الأربعاء.



وستكون هذه أول مباراة قمة لتشافي كمدرب لبرشلونة لكنه واجه ريال مدريد كثيرا في السابق خلال فترة لعبه ويعرف ما الذي تنتظره الجماهير من هذه المواجهات.



ويحتل برشلونة المركز السادس في الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة متأخرا بفارق 17 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.



وقال تشافي: عاصرت كل أنواع القمم. في بعض الأحيان كان برشلونة المرشح الأبرز للفوز ومع ذلك لم ينتصر والعكس كذلك. تعادل برشلونة أو انتصر في سانتياغو برنابيو في أحلك الظروف والمواقف، يصعب توقع نتيجة مباراة القمة. سنحاول فرض طريقتنا واللعب بأسلوبنا. لن يكون الأمر سهلا.



وسيرحب تشافي بعودة العديد من اللاعبين المصابين مثل المهاجم أنسو فاتي بينما سيعود لاعب الوسط بيدري والمهاجم فيران توريس من إصابة بكوفيد-19.



وقال تشافي: جاءت نتيجة فحوص بيدري وتوريس سلبية لكوفيد-19 وهي أخبار رائعة. قد لا يتمكن هذا الثنائي من خوض مباراة كاملة لكن من الرائع عودتهما. إنهما لاعبان مهمان للغاية بالنسبة لطريقة اللعب التي نرغبها