تشافي يبحث عن مواصلة تفوقه على ريال مدريد من مقاعد البدلاء

يعول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني على تجربته العريضة كلاعب في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد عندما يلاقيه للمرة الأولى كمدرب يوم الأربعاء في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن بطولة كأس السوبر الإسباني، إذ فاز في أكثر المباريات التي خاضها أمام الغريم التقليدي.

وخاض تشافي 42 مباراة أمام ريال مدريد بدأت في أواخر تسعينات القرن الماضي حقق خلالها الانتصار في 17 مرة مقابل خسارة 13 مباراة والتعادل في 12 مناسبة.



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وخلال تلك المباريات سجل تشافي هيرنانديز (41 عاماً) 5 أهداف ومنح لزملائه 10 تمريرات حاسمة، أبرزها في كلاسيكو (6-2) الذي أقيم عام 2009 وقدم فيه لاعب الوسط الموهوب 4 تمريرات للاعبي برشلونة تحولت إلى أهداف في شباك ريال مدريد.

وخاض تشافي آخر كلاسيكو له مطلع 2015 عندما دفع به لويس إنريكي في 10 دقائق من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1 بفضل هدفي جيريمي ماثيو ولويس سواريز مقابل هدف كريستيانو رونالدو للفريق الأبيض.



ويأمل تشافي أن يسير على خطى مدربي برشلونة الذين كسبوا الكلاسيكو الأول لهم في العقد الأخير، إذ كانت تجربة الراحل تيتو فيلانويفا الأولى أمام ريال مدريد ناجحة بعدما كسبه 3-2 في مباراة كأس السوبر الإسباني 2012.

وفاز الأرجنتيني تاتا مارتينو بالكلاسيكو الأول له موسم 2013-2014 عندما سجل له نيمار وأليكسس سانشيز مقابل هدف لخيسي.

وبدأ لويس إنريكي بشكل سيئ في الكلاسيكو عندما خسر المباراة الأولى 3-1، وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مباراة إرنيستو فالفيردي الأولى أمام ريال مدريد صيف 2017.

وخاض كيكي سيتيين مباراة واحدة أمام ريال مدريد مطلع عام 2020 وانتهت بخسارة برشلونة 2-0، أما الهولندي رونالد كومان فخسر الكلاسيكو الأول على ملعب "كامب نو" 3-1.

