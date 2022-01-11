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كومان يقترب من تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ

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كومان بايرن
عقد كومان الحالي يمتد حتى 2023

كومان يقترب من تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ

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كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء، أن كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني بصدد تجديد عقده مع النادي مع زيادة راتبه بالفريق الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفرنسي الدولي كومان اقترب من توقيع عقد جديد، لفترة طويلة، خلال الأيام المقبلة، من شأنه أن يجعله ضمن اللاعبين الثلاثة الأعلى أجرا في بايرن ميونخ.

وكان كومان انضم إلى بايرن ميونخ عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي ويستمر عقده الحالي حتى عام 2023.

وسجل كومان هدف الفوز 1 - صفر في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

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