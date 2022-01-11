مدرب مانشستر يونايتد: إصابة رونالدو ليست خطيرة

غاب كريستيانو رونالدو عن فوز مانشستر يونايتد 1-صفر على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين بسبب مشكلة عضلية، لكن رالف رانغنيك المدرب المؤقت قال إنها ليست إصابة خطيرة.



ولم تضم تشكيلة يونايتد رونالدو وجيدون سانشو وهاري ماغواير وفيل جونز بعدما شاركوا في الخسارة أمام ولفرهامبتون واندرارز في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعاني ماغواير وجونز من الإصابة أيضا لكن من المنتظر عودتهما عند اللعب في ضيافة أستون فيلا في الدوري يوم السبت المقبل.



وعن غياب رونالدو، قال رانغنيك يوم الاثنين: تحدثت إلى كريستيانو بالأمس قبل المران وأبلغني أنه يعاني من بعض المشكلات في الأيام القليلة الماضية.



وأضاف: هي مشكلات بسيطة لكن في النهاية قررنا أنه من المنطقي ألا نخاطر بأي شكل في مباراة قد تمتد بسهولة إلى 120 دقيقة، لذا قررنا حصوله على راحة.



وتابع: إنه يعاني من بعض مشكلات عضلية أعلى الساق. لا أعتقد أنها خطيرة تماما.

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