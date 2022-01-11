مواجهة ألفيش وفينيسيوس.. فارق 17 عاماً و37 بطولة

سيشهد استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، أول مواجهة بين البرازيليين داني ألفيش، لاعب برشلونة، وفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عندما يلتقي الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان النادي الكاتالوني قد أعلن قبل ثلاثة أشهر عن عودة لاعبه السابق إلى صفوفه، ومن الممكن أن يلتقي البرازيليين وجها لوجه، في لقاء مختلف الأجيال، بين ألفيش "38 عاما" وفينيسيوس "21 عاما"، وسط أوضاع مختلفة يعيشها الناديان أيضا.

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ويحاول ألفيش مساعدة برشلونة من أجل العودة إلى التألق في الوقت الذي كان يتوقع الكثيرين اعتزاله، وجاءت عودته إلى الفريق بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه برشلونة، بينما يتطلع فينيسيوس إلى مواصلة نجاحاته مع ريال مدريد، وتأكيد نجوميته.

من ناحية أخرى، حقق ألفيش جميع الألقاب مع برشلونة، الذي فاز معه بـ 23 لقبا بين عامي 2008 و 2016، وهي ثمان سنوات من المجد ساهمت في تكريسه كأنجح لاعب كرة قدم في العالم من عدد البطولات، حيث حقق الدولي البرازيلي السابق 42 لقبا في مسيرته، بينما يطمح فينيسيوس إلى جمع لقبه السادس بقميص ريال مدريد، بعد تحقيقه 5 ألقاب في وقت سابق.

ويملك كلاهما ذكريات جيدة، حيث واجه ألفيش ريال مدريد 45 مرة، أكثر من أي لاعب آخر، 22 فوزا مقابل 16 هزيمة، وكانت مبارياته الأخيرة أمام فريق العاصمة الإسبانية مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان، والنتائج كانت سلبية، أما بالنسبة لفينيسيوس، واجه برشلونة سبع مرات، يملك 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين، لكنه لم يخسر أمام النادي الكاتالوني منذ موسم 2018-2019.

يذكر أن ألفيش بدأ مسيرته الاحترافية موسم 2001-2002 مع باهيا البرازيلي، وكان حينها فينيسيوس يبلغ من العمر عاما واحدا، وستكون مواجهة الأربعاء الأولى لهما ضد بعضهما البعض، علما بأنهما أيضا لم يلعبا سويا في فريق واحد أو مع منتخب البرازيل.