يغيب هازارد عن الكلاسيكو.. فينتصر ريال مدريد

يتطلع البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، إلى المشاركة لأول مرة في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، عندما يلتقي الفريقان، مساء الأربعاء، على أرضية استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولم يسبق للاعب البالغ من العمر "31 عاما" المشاركة في مواجهة "الكلاسيكو" بعد انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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وعانى هازارد من الإصابات في مسيرته مع الفريق، ولم يشارك إلا في 59 مباراة مع ريال مدريد، ويملك في رصيده 5 أهداف فقط، مع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال تواجده مع ريال مدريد، لعب الفريق خمس مباريات أمام غريمه التقليدي برشلونة، ولم يتمكن هازارد من التواجد في أي دقيقة.

وكانت مواجهة الكلاسيكو الأولى في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2019-2020، غاب البلجيكي للإصابة، وانتهت المباراة بالتعادل، وفي مواجهة الدور الثاني أيضا غاب بداعي الإصابة وحسمها الفريق الأبيض بثنائية دون مقابل.

وخلال الموسم التالي، غاب هازارد عن الكلاسيكو في الجولة السابعة بسبب الإصابة التي انتهت 3-1 لمصلحة فريق العاصمة، وذات الأمر تكرر في المرحلة الثانية، وانتصر ريال مدريد بهدفين لهدف.

وشهدت مواجهة الدور الأول في الموسم الحالي بالدوري، تواجد هازارد لأول مرة في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وضعه على دكة البدلاء، ولم يمنحه فرصة المشاركة في المباراة التي كسبها فريقه بهدفين لهدف.

ويأمل أن يتواجد اللاعب الذي سجل 110 أهداف بقميص تشيلسي، في مواجهة الأربعاء، وذلك لأول مرة في مسيرته، علما بأنه لم يتذوق طعم الانتصار ضد برشلونة في المباراتين اللتين شارك فيهما مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا في 2018.