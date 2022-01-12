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أستون فيلا يكمل تعاقده مع كوتينيو

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كوتينيو خلال تقديمه بقميص أستون فيلا

أستون فيلا يكمل تعاقده مع كوتينيو

لندن - د ب أ

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أكمل نادي أستون فيلا تعاقده مع فيليب كوتينيو من نادي برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.

وأعلن أستون فيلا يوم الجمعة الماضي أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع صانع الألعاب.

ووصل كوتينيو "29 عاما" إلى مدينة برمينغهام يوم الثلاثاء، وأعلن أستون فيلا في وقت متأخر إتمام الصفقة.

ويعود كوتينيو، الذي سيرتدي القميص رقم 23، للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان قضى خمسة أعوام مع ليفربول في الفترة من 2013 إلى 2018.

ويلتئم بذلك شمل كوتينيو بزميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد، الذي تولى تدريب أستون فيلا خلفا لدين سميث في نوفمبر الماضي.

ويمكن لكوتينيو خوض أول مباراة له مع أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

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