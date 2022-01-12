إنفانتينو يهنئ محمد صلاح

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تهنئة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بوجوده ضمن المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب على مستوى العالم عن العام الماضي.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن انفانتينو أرسل خطابا رسميا لمحمد صلاح ونادي ليفربول لتهنئتهم بترشيح اللاعب.

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يذكر أن إعلان الفائز بجائزة الأفضل سيتم يوم 17 يناير الحالي خلال حفل افتراضي عبر الإنترنت.