أسطورة الكاميرون يدافع عن بلاده.. ويسخر من منتخب تونس

دافع جوزيف أنطوان بيل حارس منتخب الكاميرون الأسطوري عن صورة بلاده، التي تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، فيما سخر من قرار منتخب تونس الذي رفض لاعبوه إكمال ما تبقى من مباراة مالي يوم الأربعاء.
ويعتبر بيل (67 عاماً) أحد أساطير حراسة المرمى في القارة الإفريقية، إذ لعب لمصلحة منتخب بلاده 70 مباراة دولية بين عامي 1977 وحتى 1994، وكان بطلاً لكأس أمم إفريقيا في نسختي 1984 و1988، كما شارك في كأس العالم 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال بيل في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": صورة كأس أمم إفريقيا لا تعتمد على الكاميرونيين، هم ليسوا مسؤولين عن الحكم، بل يجب توجيه السؤال إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي.
وواصل: هي مجرد صورة لشخص أخطأ، ستتم معاقبته، مثل لاعب يطرد في المباراة. يجب التوقف عن التفكير أن ارتكاب رجل أسود لخطأ يجب أن ينعكس على كامل إفريقيا.
وقال بيل بسخرية: فلنكتب عن غياب اللعب النظيف لدى منتخب تونس. بعد كل شيء، أهدروا ركلة جزاء، لن يقنعوننا ان الوقت البدل عن ضائع كان سيعوّض عليهم، كان أمامهم المباراة بأكملها للتسجيل.
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