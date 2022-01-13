الفرنسي ديني ينتقل من إيفرتون إلى أستون فيلا

انتقل الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني إلى أستون فيلا قادما من إيفرتون يوم الخميس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بعد خلافه مع رافاييل بينيتيز مدرب فريقه السابق.
وبات اللاعب الفرنسي الدولي ثاني صفقات أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني.
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وقال ستيفين جيرارد المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الخميس: عندما أصبح لوكاس متاحا قمنا باستغلال الفرصة لإحضاره إلى النادي، التعاقد مع لاعب في تاريخه وإمكاناته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير ، إضافة رائعة لفريقنا ، وقدومه يثير حماسي وحماس كل من ينتمي إلى أستون فيلا.
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