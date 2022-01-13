.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاميروني أبوبكر يطارد أرقاماً تاريخية

  • الخط
أبوبكر محتفلاً خلال مباراة الكاميرون وإثيوبيا

الكاميروني أبوبكر يطارد أرقاماً تاريخية

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

انفرد فنسنت أبوبكر، مهاجم وقائد المنتخب الكاميروني لكرة القدم، بصدارة قائمة ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد وصوله إلى الهدف الرابع.

وأحرز المحترف في صفوف النصر السعودي هدفين في مرمى إثيوبيا في المباراة التي كسبتها الكاميرون بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وكان أبوبكر قد سجل هدفين في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام بوركينا فاسو ضمن افتتاح منافسات البطولة.

لقطة هدفه في مرمى إثوبيا
لقطة هدفه في مرمى إثوبيا

ووصل صاحب الـ "29 عاما" إلى الهدف الخامس في مجموع مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، بعدما شارك في نسختين ماضيتين، وكان قد سجل هدفا واحدا وذلك في البطولة التي أقيمت في الغابون 2017، حينها أحرز فنسينت الهدف الذي قاد الكاميرون للفوز على مصر في النهائي بنتيجة 2-1، وتحقيق اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخ بلاده.

هدفه في مرمى مصر
هدفه في مرمى مصر

وبات فنسنت أبوبكر أمام فرصة لكسر رقم صمد لمدة 23 عاما، حيث لم يسبق وسجل أي لاعب أكثر من 5 أهداف في البطولة منذ نسخة 1998، التي شهدت تسجيل المصري أحمد حسن والجنوب إفريقي ماكارثي "7 أهداف" لكل منهما، بينما أعلى رقم تهديفي وصل إليه اللاعبون كان 5 أهداف في النسخ الـ 11 التالية.

من لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو
من لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو

ويتطلع قائد "الأسود غير المروضة" إلى إعادة لقب الهداف مجددا لبلاده، حيث يعد مواطنه النجم صامويل إيتو، الرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم في بلاده، آخر من فاز بجائزة الهداف في البطولة بالنسبة للكاميرونيين، وكان ذلك في 2008 بعد تسجيله لخمسة أهداف.

ورفع المهاجم الذي انتقل إلى النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية، رصيده إلى 29 هدفا دوليا، ويتواجد حاليا في المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين للكاميرون، خلف إيتو المتصدر "56 هدفا" وروجيه ميلا "43 هدفا" إضافة إلى باتريك مبومبا "33 هدفا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أبرز ردود الفعل السياسية بعد تعرض السفارة الأميركية في بغداد لهجوم صاروخي أبرز ردود الفعل السياسية بعد تعرض السفارة الأميركية في بغداد لهجوم صاروخي
اكتشف المزيد