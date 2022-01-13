الكاميروني أبوبكر يطارد أرقاماً تاريخية

انفرد فنسنت أبوبكر، مهاجم وقائد المنتخب الكاميروني لكرة القدم، بصدارة قائمة ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد وصوله إلى الهدف الرابع.

وأحرز المحترف في صفوف النصر السعودي هدفين في مرمى إثيوبيا في المباراة التي كسبتها الكاميرون بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وكان أبوبكر قد سجل هدفين في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام بوركينا فاسو ضمن افتتاح منافسات البطولة.

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ووصل صاحب الـ "29 عاما" إلى الهدف الخامس في مجموع مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، بعدما شارك في نسختين ماضيتين، وكان قد سجل هدفا واحدا وذلك في البطولة التي أقيمت في الغابون 2017، حينها أحرز فنسينت الهدف الذي قاد الكاميرون للفوز على مصر في النهائي بنتيجة 2-1، وتحقيق اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخ بلاده.

وبات فنسنت أبوبكر أمام فرصة لكسر رقم صمد لمدة 23 عاما، حيث لم يسبق وسجل أي لاعب أكثر من 5 أهداف في البطولة منذ نسخة 1998، التي شهدت تسجيل المصري أحمد حسن والجنوب إفريقي ماكارثي "7 أهداف" لكل منهما، بينما أعلى رقم تهديفي وصل إليه اللاعبون كان 5 أهداف في النسخ الـ 11 التالية.

ويتطلع قائد "الأسود غير المروضة" إلى إعادة لقب الهداف مجددا لبلاده، حيث يعد مواطنه النجم صامويل إيتو، الرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم في بلاده، آخر من فاز بجائزة الهداف في البطولة بالنسبة للكاميرونيين، وكان ذلك في 2008 بعد تسجيله لخمسة أهداف.

ورفع المهاجم الذي انتقل إلى النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية، رصيده إلى 29 هدفا دوليا، ويتواجد حاليا في المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين للكاميرون، خلف إيتو المتصدر "56 هدفا" وروجيه ميلا "43 هدفا" إضافة إلى باتريك مبومبا "33 هدفا".