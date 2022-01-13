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إنتر يخطف كأس السوبر من يوفنتوس في الوقت القاتل

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سانشيز خلال لقاء إنتر ويوفنتوس

إنتر يخطف كأس السوبر من يوفنتوس في الوقت القاتل

ميلان - د ب أ

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توج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على أرضية "سان سيرو".

وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق ماكيني، قبل أن ينجح إنتر في إدراك التعادل عبر لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء بعد 10 دقائق من هدف يوفنتوس، وبعدما ذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية خطف سانشيز هدف الفوز لإنتر في الوقت القاتل بالدقيقة 120.

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