تعديل تاريخي في روزنامة دوري أبطال آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 والمخاطر الناتجه عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة المباريات قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أن إجراءات السفر في قارة آسيا باتت أكثر صعوبة نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة التي اعتمدها العديد من الدول، من أجل الحد من انتشار متحور أوميكرون.

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كما أن المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي فقد استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هناك ضرورة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف.

وأضاف البيان: وبالنظر إلى ما سبق فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023 من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

وبحسب المواعيد الجديدة فإن أندية منطقة غرب آسيا سوف تتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

دور المجموعات: من السابع إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

دور الستة عشرة: يومي الثالث والرابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

دور الثمانية: السابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

الدور قبل النهائي: العاشر من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

وفي المقابل تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

-دور المجموعات: من 15 أبريل إلى الأول من مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

دور الستة عشرة: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

دور الثمانية: 22 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

الدور قبل النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.

وسوف يتم قريباً فتح باب الترشيح لاستضافة المباريات.