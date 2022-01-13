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ريال مدريد يعبر برشلونة ويتأهل إلى نهائي السوبر

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ريال مدريد برشلونة
من لقاء ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يعبر برشلونة ويتأهل إلى نهائي السوبر

الرياض - د ب أ

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جدّد ريال مدريد تفوّقه على غريمه التقليدي برشلونة في مواجهات الكلاسيكو مؤخرًا، وتغلب عليه 3-2 بعد التمديد في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء.

وحقّق ريال فوزه الخامس تواليًا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو في أكتوبر ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

سجّل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (25) والفرنسي كريم بنزيمة (72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (98)، بينما سجّل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (41) وأنسو فاتي (83).

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