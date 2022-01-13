كيميتش يفوز بجائزة أفضل لاعب ألماني

فاز جوشوا كيميتش نجم خط وسط بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2021 في استفتاء الجماهير بحسب ما ذكره اتحاد الكرة الألماني يوم الخميس.
وحصل كيميتش (26 عاماً) على 33.8% الأصوات وحل كاي هافيرتز الذي سجل هدف الفوز لتشيلسي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المركز الثاني من الأصوات، وجاء ليروي ساني زميل كيميتش في النادي البافاري في المركز الثالث.
وخاض كيميتش أول 14 من أصل 16 مباراة خاضها منتخب ألمانيا في 2021، كما شارك منذ البداية وحتى النهاية في جميع المباريات الأربع للماكينات في يورو 2020، قبل أن يخرج الفريق من دور الستة عشر على يد إنجلترا.
واضطر كيميتش للمكوث في العزل الطبي بعد اختلاطه بشخص مصاب بفيروس كورونا، ليغيب عن آخر مباراتين لألمانيا في العام الماضي، حينما حجز الفريق مقعده في مونديال كأس العالم 2022.
وأثار كيميتش بعض الجدل في أكتوبر الماضي، حينما كشف عن عدم تلقيه لقاح كورونا، ولكن بعد أن أصيب بالعدوى، عاد وقال الشهر الماضي إنه سيحصل على اللقاح حين تحين الفرصة.
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