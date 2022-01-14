أرسنال بعشرة لاعبين يتعادل مع ليفربول

تغلب أرسنال على النقص العددي في صفوفه وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا مع مضيفه ليفربول يوم الخميس على استاد "آنفيلد" في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال في العاصمة لندن يوم الخميس المقبل حيث ستكون الفرصة سانحة أمام أرسنال لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من خلال أي فوز على ملعبه.

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ويلتقي الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة مع تشيلسي الذي فاز على توتنهام 2 - صفر ذهابا و1 - صفر إيابا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم النقص العددي في صفوف أرسنال بعد طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 24.