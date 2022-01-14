دروغبا يشارك في تدريبات ساحل العاج استعداداً لسيراليون

شارك ديدييه دروغبا، النجم السابق لتشيلسي الإنجليزي، في تدريبات منتخب بلاده ساحل العاج، يوم الخميس، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لمواجهة سيراليون، مساء الأحد، ضمن منافسات أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.
ونشر اتحاد ساحل العاج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمشاركة لدروغبا في تدريبات المنتخب الأول.
وقال الاتحاد في بيان صحافي: تأتي مشاركة القائد السابق للمنتخب في التدريبات لدعم اللاعبين في مشوارهم القاري.
وكان دروغبا "43 عاما" اعتزل اللعب بشكل رسمي في 2018، بعد خوض 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 60 هدفا.
وفاز منتخب ساحل العاج في مباراته الأولى على غينيا الإستوائية بهدف دون مقابل، ويتصدر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا على سيراليون "نقطة" والجزائر "نقطة" وغينيا الإستوائية التي تتواجد في مؤخرة الترتيب برصيد خال من النقاط.
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