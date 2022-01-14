فيروس كورونا يضرب مدافع ريال مدريد

تأكد غياب المدافع داني كارفاخال عن صفوف ريال مدريد في المباراة المقررة أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وكان كارفاخال قد شارك أساسيا في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على برشلونة 3 - 2 الأربعاء في قبل نهائي كأس السوبر على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لكنه لن يشارك في النهائي المقرر على الملعب نفسه مساء الأحد.
وأعلن ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، يوم الجمعة أن الفحوص كشفت عن إصابة الإسباني الدولي كارفاخال بفيروس كورونا.
وكان لوكاس فاسكيز قد حل مكان كارفاخال لدى تبديله خلال مواجهة برشلونة، التي حسمت بهدف الفوز 3 - 2 الذي سجله فيديريكو فالفيردي في الوقت الإضافي.
وتأهل أتلتيك بلباو حامل لقب كأس السوبر إلى النهائي بالفوز على أتلتيكو مدريد 2 - 1 الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.
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