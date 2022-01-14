قبل مواجهة تشيلسي.. غوارديولا يكشف عن إصابات جديدة بكورونا

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المتصدر، اليوم الجمعة، عن إصابات جديدة بكوفيد-19 في النادي بعد تفشي الفيروس الأسبوع الماضي، حيث يستعد لمواجهة تشيلسي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وغاب غوارديولا عن الانتصار 4-1 على سويندون تاون في السابع من يناير في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد إصابته بكورونا لكنه لم يحدد ما إذا كانت الحالات الجديدة بين اللاعبين أو أفراد الطاقم الفني ولم يذكر أيضا عددها.



وفي وقت سابق هذا الشهر أكد سيتي أن غوارديولا ومساعده خوانما ليو بين سبعة مصابين بالفريق الأول و14 من الطاقم المعاون خضعوا للعزل الذاتي لأسباب تتعلق بكوفيد-19.



وقال غوارديولا للصحافيين يوم الجمعة: لدينا بعض الحالات الجديدة لا يمكنني الكشف عن هويتها لأسباب تتعلق بالخصوصية، مضيفا أن بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباراة سويندون لن يكون بوسعهم أيضا المشاركة مجددا لأن اختباراتهم لا تزال إيجابية.



وأضاف: واجهنا أستون فيلا بوجود 11 لاعبا من الفريق الأول. في آخر ست أو سبع مباريات كان هناك أربعة أو خمسة لاعبين من الأكاديمية في الملعب. نعاني من نفس موقف الكثير من الأندية الأخرى.

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