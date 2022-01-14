كونتي يشعر بالدهشة.. ويسخر

سخر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير من تعليقات قالت إنه أصبح أكثر هدوءا في المباريات الأخيرة قائلا إنه يحاول السيطرة على انفعالاته ليكون قدوة للاعبيه.



وكونتي إضافة إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول من أكثر المدربين حماسا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويفقد السيطرة على أعصابه كثيرا في المنطقة الفنية خلال المباريات.



وكانت آخر ثلاث مباريات خاضها توتنهام في مسابقتي الكأس، حيث خسر على ملعبه وخارجه أمام تشيلسي في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، بينما فاز 3-1 على موركامب في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال كونتي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة قبل مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام أرسنال مطلع الأسبوع: عليك أن تسأل الحكم أو الحكم الرابع إذا كنت هادئا أمام تشيلسي؟. سيشعر بالدهشة من هذا السؤال.



وأضاف: خلال مسيرتي التدريبية حاولت التحلي بالهدوء في بعض الفترات مع مراقبة رد فعل اللاعبين. أعتقد أن هذه أيضا استراتيجية. يمكنني قيادة السيارة لكن في بعض الأحيان يمكن للسائق البقاء هادئا. إنه جزء من عملية إعطاء المزيد من المسؤولية للاعبين. لو حاولت إجبار نفسي على التعامل مع المباريات بطريقة أخرى، فسيكون الأمر صعبا للغاية، لكن في بعض الأحيان يجب أن أبقى هادئا وأترك لاعبي فريقي لاتخاذ القرار الأفضل ومواجهة الفترات الصعبة في المباريات.



ويحتل توتنهام المركز السادس متأخرا بفارق مركز ونقطتين عن أرسنال، لكنه يملك مباراتين مؤجلتين.



والفوز على ملعبه يوم الأحد سيقوده لتخطي منافسه.

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