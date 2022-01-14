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منتخب السنغال يتعادل مع غينيا في أمم إفريقيا

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السنغال غينيا
من لقاء السنغال وغينيا

منتخب السنغال يتعادل مع غينيا في أمم إفريقيا

بافوسام - د ب أ

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تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره الغيني سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

ولم يقدم المنتخبان العرض المنتظر منهما في هذا اللقاء حيث انحصر اللعب في سط الملعب في أغلب فتراته، ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة تذكر.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة.

ويلتقي في ذات المجموعة ماولاي مع زيمبابوي في وقت لاحق.

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