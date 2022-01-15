الغابون تخطف التعادل من غانا

اقترب منتخب الغابون من بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، عقب تعادله مع نظيره الغاني 1 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب الغابون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، حيث كان قد فاز في المباراة الأولى على جزر القمر 1 - صفر، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة والمتأهل إلى الدور المقبل برصيد ست نقاط.

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على الجانب الآخر حصد منتخب غانا النقطة الأولى في مشواره في البطولة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام المغرب صفر - 1، قبل أن يتعادل مع الجابون يوم الجمعة، ليحتل المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للجابون في الدقيقة 88.

وسيواجه المنتخب الغابوني في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة نظيره المغربي، فيما يلعب منتخب غانا مع جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل.