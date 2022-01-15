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كوتينيو يرفض خسارة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

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هدف التعادل عن طريق كوتينيو

كوتينيو يرفض خسارة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

برمنغهام - رويترز

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تألق فيليب كوتينيو في ظهوره الأول مع أستون فيلا بعد المشاركة كبديل وقاده للتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وبدا أن يونايتد سيحقق انتصاره الثاني في أسبوع واحد ضد فريق المدرب ستيفن جيرارد بعدما سجل برونو فرنانديز هدفا في كل شوط، وجاء الأول بعد خطأ فادح من الحارس إميليانو مارتينيز.

وتحسن أداء فيلا كثيرا في الشوط الثاني، لكن كوتينيو ترك بصمة مؤثرة بعدما شارك عقب هدف فرنانديز الثاني في الدقيقة 67.

وساهم كوتينيو بشكل كبير في تقليص الفارق بعدما مرر إلى زميله جاكوب رامسي الذي سدد بقوة في المرمى.

ومرر رامسي بعدها الكرة إلى كوتينيو لينجح لاعب ليفربول ومنتخب البرازيل السابق في إدراك التعادل من مدى قريب في الدقيقة 82.

وكاد كوتينيو أن يصعق يونايتد بتسديدة هائلة أنقذها الحارس ديفيد دي خيا ليمنع أصحاب الأرض من الخروج بالانتصار.

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي فيلا بالمركز 13 وله 23 نقطة.

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