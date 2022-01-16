بعد استكمال اللقاء.. بيتيس يقصي إشبيلية من الكأس

فاز ريال بيتيس على نظيره إشبيلية في دربي الأندلس 2-1 الأحد بعد توقف المباراة قبل يوم واحد إثر إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان مباشرة عقب إدراك بيتيس للتعادل وذلك ضمن الدور السادس عشر لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وكانت المباراة التي انطلقت السبت قد شهدت إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير مباشرة من ركلة ركنية، بعدما افتتح اشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميز (35).

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واسُتكمل اللقاء الأحد وقاد هدف سيرجيو كاناليس (73) فريقه بيتيس إلى التأهل على ملعب "بينتو فيامارين" خلف أبواب مغلقة بسبب أحداث اليوم السابق.

وانضم بيتيس وفالنسيا إلى ريال مايوركا ورايو فايكانو بعد فوزهما توالياً على إسبانيول وجيرونا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها 2-1 السبت، وقادش الذي احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتستكمل منافسات الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.