قائد بلباو: نسعى للفوز ببطولة السوبر الثانية توالياً

شدد إيكر مونيايين قائد أتلتيك بلباو يوم السبت أن لا أحد يتفوق في الطموح والرغبة والروح عليهم قبل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد يوم الأحد.
وكشف مونيايين خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "المشاعر هي نفسها الخاصة بنسخة العام الماضي التي فزنا بها. الفريق يدخل المباراة بحالة جيدة، وبعقلية أقصى طموح ممكن".
وحول حظوظ الفريق الباسكي في الحفاظ على اللقب، أضاف صاحب الـ29 عاماً "باعتبارها مباراة نهائي هو محفز إضافي يجعل المباريات مغلقة أكثر لأن كل فريق يحترم الآخر بشكل أكبر من مباريات الليغا".
ورد مونايين حول أفضلية ريال مدريد في اللقاء بعد فوزه في مباراتي ديسمبر الماضي "نعم خسرنا المباراتين ولكننا كنا نداً قوياً بغض النظر عن النتيجة وكانت لدينا فرص للفوز، لا سيما على ملعب (سانتياغو برنابيو) في الدور الأول".
-
بلباو وريال مدريد.. المواجهات الإقصائية تميل للباسك في الكلاسيكو الأقدمتبتعد مدينة بلباو أكثر من 400 كيلومتر عن العاصمة الإسبانية مدريد، و4 أعوام عن تاريخ تأسيس الناديين الأكبر في المدينتين، وفارق فوز وحيد في مجموع ... رياضة
-
فيروس كورونا يضرب مدافع ريال مدريدتأكد غياب المدافع داني كارفاخال عن صفوف ريال مدريد في المباراة المقررة أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض في نهائي بطولة كأس ... رياضة عالمية
-
بلباو يضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي السوبرقلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد بهدف إلى فوز 2 - 1، يوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، والذي ... رياضة عالمية