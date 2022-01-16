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قائد بلباو: نسعى للفوز ببطولة السوبر الثانية توالياً

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إيكر مونيايين

قائد بلباو: نسعى للفوز ببطولة السوبر الثانية توالياً

العربية.نت

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شدد إيكر مونيايين قائد أتلتيك بلباو يوم السبت أن لا أحد يتفوق في الطموح والرغبة والروح عليهم قبل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد يوم الأحد.

وكشف مونيايين خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "المشاعر هي نفسها الخاصة بنسخة العام الماضي التي فزنا بها. الفريق يدخل المباراة بحالة جيدة، وبعقلية أقصى طموح ممكن".

وحول حظوظ الفريق الباسكي في الحفاظ على اللقب، أضاف صاحب الـ29 عاماً "باعتبارها مباراة نهائي هو محفز إضافي يجعل المباريات مغلقة أكثر لأن كل فريق يحترم الآخر بشكل أكبر من مباريات الليغا".

ورد مونايين حول أفضلية ريال مدريد في اللقاء بعد فوزه في مباراتي ديسمبر الماضي "نعم خسرنا المباراتين ولكننا كنا نداً قوياً بغض النظر عن النتيجة وكانت لدينا فرص للفوز، لا سيما على ملعب (سانتياغو برنابيو) في الدور الأول".

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