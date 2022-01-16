مارسيلينو: نملك الدافع للفوز بكأس السوبر

أكد مارسيلينو غارسيا تورال مدرب أتلتيك بلباو أن فريقه في وضع أفضل وحالة معنوية أقوى من خصمه ريال مدريد قبل نهائي كأس السوبر الإسباني بينهما مساء يوم الأحد.

وبدا مدرب فالنسيا السابق متفائلاً خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب الملك فهد الدولي في الرياض "تأتي لخوض كأس السوبر أمام ثلاثة فرق كبرى ونجحنا في الفوز باستحقاق على أحدها، بطل الليغا. لدينا الدافع المتمثل في القدرة على تعويض التأخر في النتائج”.

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وأضاف "سنرى تلك الليلة بشكل أوضح مدى استعدادنا البدني في المران، لكن ليس لدينا أي لاعبين قد يغيبوا. الروح المعنوية ستعوض الإرهاق الذي قد نشعر به".

واختتم تورال "يبدأ ريال مدريد بقوة كبيرة أظهروا ذلك في سانتياغو برنابيو حيث سيطروا على مجريات الأمور أول 25 دقيقة رغم أننا تمكنا من تحمل الضغط وأثبتوا ذلك مرة أخرى في سان ماميس حيث سجلوا هدفين في شباكنا خلال الدقائق الأولى من اللقاء".