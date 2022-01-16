يوفنتوس يتعافى بعد خسارة السوبر بنقاط أودينيزي

فاز يوفنتوس على ضيفه أودينيزي 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو للفوز على مضيفه ساليرنيتانا 3 - صفر وقلب تورينو تأخره بهدف أمام مضيفه سامبدوريا إلى فوز مثير 2 - 1.

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وعلى ملعب أليانز ستاديوم، تقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 ثم أضاف الأمريكي ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 41 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف اتلانتا صاحب المركز الرابع وتوقف رصيد أودينيزي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب آريكي، تقدم إيموبيلي بهدفين للاتسيو في الدقيقتين السابعة والعاشرة وتكفل مانويل لاتزاري بالهدف الثالث في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 35 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وعلى استاد ماراتسي، تقدم سامبدوريا بهدف في الدقيقة 18 بواسطة فرانشيسكو كابوتو ولكن بعد تسع دقائق فقط أدرك ويلفريد سينجو التعادل لتورينو ثم أحرز دينيس برايت هدف الفوز في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد تورينو إلى 31 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.