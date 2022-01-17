أبوبكر يكسر صمود الرقم 5 أمام مهاجمي الكاميرون

أصبح فنسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون أول لاعب من بلاده يصل إلى 5 أهداف في بطولة كأس أمم إفريقيا منذ أن فعل ذلك النجم الأسطوري السابق صامويل إيتو قبل 14 عاماً وتحديداً في نسخة 2008 التي استضافتها غانا.

وسجل أبوبكر هدف منتخب بلاده الأول في شباك الرأس الأخضر بعد مرور 39 دقيقة من بداية المباراة ليصل إلى هدفه رقم 5 في 3 مباريات من دور المجموعات.

مادة اعلانية



وسجل أبوبكر لاعب النصر السعودي هدفين في المباراة الأولى التي واجه فيها أصحاب الأرض بوركينا فاسو، وهز الشباك مرتين في فوز الكاميرون على إثيوبيا، قبل أن يضيف الهدف الخامس يوم الاثنين في شباك الرأس الأخضر.

وعجز مهاجمو الكاميرون عن الوصول إلى رقم إيتو الذي سجل 5 أهداف في نسخة 2008 والتي انتهت بخسارة الكاميرون في المباراة النهائية أمام مصر، وفي النسخة اللاحقة التي أقيمت في أنغولا كان إيتو هداف المنتخب الكاميروني برصيد هدفين فقط.

وغابت الكاميرون عن نسختي 2012 و2013، وفي نسخة 2015 لم يسجل لاعبو الكاميرون أكثر من هدف واحد، وغابت "الأسود غير المروضة" عن نسخة 2017، فيما سجل ستيفان باهوكين هدفين في النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر.

