أتالانتا يعرقل انتفاضة إنتر

عرقل أتالانتا انتفاضة ضيفه إنتر ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعادل معه بدون أهداف يوم الأحد، في المرحلة الـ22 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز روما على ضيفه كالياري 1 - صفر وفيرونا على مضيفه ساسولو 4 - 2، وتعادل فينيزيا مع ضيفه إمبولي 1 - 1.

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رغم التعادل، بقي إنتر (حامل اللقب)، الذي فاز في مبارياته الثماني الماضية بالمسابقة، في صدارة ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى روما سلسلة نتائجه الهزيلة في لقاءاته الأخيرة بالبطولة، بعدما تغلب 1 - صفر على ضيفه كالياري يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد روما، الذي حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وتقمص سيرجيو أوليفيرا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليستعيد فريق العاصمة بعضا من الهدوء، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها لاعبوه في الفترة الأخيرة.

واقتنص فيرونا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ساسولو 4 - 2 في وقت سابق اليوم. وانتهى الشوط الأول بتقدم فيرونا بهدفين حملا توقيع جيانلوكا كابراري وانتونين باراك في الدقيقتين 37 و44. وفي الشوط الثاني رد جيانلوكا سكاماكا بهدف لساسولو في الدقيقة 54 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أحرز باراك الهدف الثاني له والثالث لفيرونا من ضربة جزاء.

وسجل جريجوري ديفريل الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 67 لكن باراك نال لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والرابع لفيرونا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فيرونا إلى 30 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطتين عن ساسولو الذي تراجع للمركز الثاني عشر.

وفرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء فينيزيا مع ضيفه إمبولي. وبقي فينيزيا في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 18 نقطة، فيما رفع إمبولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر البولندي سيمون زوركوفسكي بالتسجيل لمصلحة إمبولي في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل ديفيد أوكيريكي لفينيزيا في الدقيقة 74.