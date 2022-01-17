أوباميانغ يواصل الغياب عن منتخب الغابون

كشف الاتحاد الغابوني لكرة القدم يوم الاثنين أن بيير-إيمريك أوباميانغ وماريو ليمينا واصلا الغياب عن تدريبات المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية حيث لا يزال اللاعبان يعانيان من تأثير الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وخرج الثنائي من الحجر الصحي الأسبوع الماضي لكنهما لم يشاركا في مباراة غانا يوم الجمعة بعدما قال الأطباء إن الفحوص أظهرت وجود مشكلة بسيطة في القلب جراء تداعيات كورونا.



وبينما تدرب باقي اللاعبين المتاحين يومي الأحد والاثنين ينتظر هذا الثنائي نتيجة المزيد من الفحوص.



وأضاف الاتحاد في بيان أن إصابات جديدة بالعدوى ضربت منتخب الغابون ومن بينهم الجناح ديني بوانغا والحارس الاحتياطي نوبي فوتسو والظهير الأيسر ديفيد سامبيسا ولاعب الوسط سيرج-جونيور مارتنسون نغاوالي والمهاجم أولريك إنيمي إيلا.



وشارك بوانغا وإنيمي إيلا ونغاوالي في التعادل 1-1 مع غانا في ياوندي ليرفع منتخب الغابون رصيده إلى أربع نقاط ويقترب من التأهل لدور الستة عشر.



لكن ثلاثي الدفاع جيلكريست نغويما وسيدني أوبيسا ولويد بالون وثنائي الهجوم أكسل مايي وكيفن مايي عادوا للتشكيلة بعد انتهاء فترة العزل ويمكنهم المشاركة يوم الثلاثاء أمام المغرب في آخر مباراة للغابون بالمجموعة في ياوندي.

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