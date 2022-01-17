أومتيتي يخضع لجراحة في قدمه

كشف برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه الفرنسي صمويل أومتيتي سيخضع لجراحة يوم الثلاثاء لعلاج إصابة في القدم تعرض لها خلال التدريب.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تلقى ضربة في قدمه اليمنى وأصيب بكسر في عظام أصبع قدمه الخامس.

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وتابع النادي الكتالوني في بيان "اللاعب سيخضع لجراحة يوم الثلاثاء مع الطبيب أنطوني دالماو وتحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي".

وأعلن برشلونة قبل أسبوع واحد أن أومتيتي مدد عقده مع النادي حتى يونيو 2026 ووافق على تخفيض راتبه لمدة 18 شهرا مدة الفترة المتبقية من عقده السابق.

وأضاف النادي "من خلال تمديد العقد، سيتمكن برشلونة من زيادة حصته من ‭'‬اللعب المالي النظيف‭'‬ وبالتالي تسجيل فيران توريس في الدوري".

وانضم المهاجم الإسباني توريس إلى برشلونة الشهر الماضي قادما من مانشستر سيتي في عقد يستمر حتى يونيو 2027 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.