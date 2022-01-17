برينتفورد يتقدم بعرض للتعاقد مع النجم الدنماركي إريكسن

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن نادي برينتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قدم عرضا إلى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للعودة إلى اللعب من جديد، وذلك بعد أن تعرض اللاعب لأزمة قلبية في العام الماضي.

وذكرت موقع "ذا أثلتيك" الإلكتروني أنه علم بعرض برينتفورد على اللاعب البالغ من العمر 29 عاما عقدا لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في 12 يونيو الماضي ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، بات من المستحيل أن يواصل اللعب في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ذلك، وبالتالي جرى فسخ عقده مع إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

وأصبح إريكسن، الذي سبق له اللعب في إنجلترا ضمن صفوف توتنهام بين عامي 2013 و2020 لاعبا حرا.

وأعلن إريكسن في الشهر الماضي أنه عاد للتدريبات من جديد، ويرغب في العودة للعب وتمثيل منتخب الدنمارك في كأس العالم 2022.