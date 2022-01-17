بنزيمة يهدد ريال مدريد بالرحيل

هدد الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل إذ تم التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

ويملك كريم بنزيمة عقداً مع ريال مدريد يبقيه في صفوف النادي الذي انضم إليه في 2009 حتى عام 2023، لكن صحيفة "إل ناسيونال" الإسباني أكدت بأن المهاجم الفرنسي الدولي لا يرغب بالاستمرار إذا ما تم التعاقد مع هالاند، كون الأخير سيزيحه إلى مقاعد البدلاء.

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ووفقاً للصحيفة فإن خروج بنزيمة من ريال مدريد قبل عام من نهاية عقده لن يكون أمراً صعباً، خاصة مع وجود اهتمام كبير من باريس سان جيرمان بخدمات أحد أكبر هدافي ريال مدريد عبر التاريخ.



وبحسب مصادر الصحيفة فإن التعاقد مع كيليان مبابي المتوقع بعد نهاية الموسم لن يتسبب بمشكلة لكريم بنزيمة، لأن الأول ينشط عبر الجناح الأيمن، فيما يتواجد فينيسيوس جونيور على الجناح الأيسر، ما يجعل بنزيمة حراً داخل منطقة الجزاء، لكن ذلك لن يحدث في حالة التعاقد مع هالاند.



وخاض بنزيمة 586 مباراة مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه صيف 2009، وسجل 303 أهداف، كما فاز معه بـ19 بطولة منها 3 في الدوري و4 بدوري أبطال أوروبا، وآخرها كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد على حساب أتلتيك بلباو في السعودية.