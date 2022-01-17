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بيرنلي يطلب تأجيل مباراته ضد واتفورد

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من مباراة سابقة بين الفريقين

بيرنلي يطلب تأجيل مباراته ضد واتفورد

لندن - رويترز

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قال بيرنلي إنه طلب من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراته ضد واتفورد يوم الثلاثاء بسبب الغيابات في صفوفه.

وسبق أن تأجلت 21 مباراة في الدوري هذا الموسم. وأوضحت رابطة الدوري في بيان اليوم الاثنين "إدارة الرابطة ستجتمع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الطلب وإبلاغ الناديين والجماهير بقرارها". وتأجلت مباراة بيرنلي ضد ضيفه ليستر سيتي الأسبوع الماضي.

ويتذيل بيرنلي الترتيب برصيد 11 نقطة من 17 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 17 والذي خاض 19 مباراة.

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