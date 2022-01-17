بيريز: الريال شعر بأنه في بيته على أرض السعودية

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر الإسبانية على حساب أتلتيك بلباو، مشيرا إلى أن الفريق الملكي يشعر كأنه على أرضه عندما يشارك في السعودية.

واستضاف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية من 12 إلى 16 يناير الجاري بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتليتكو مدريد.

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ووأوضح بيريز بعد التتويج "أنا سعيد ومحظوظ بكوني هنا في السعودية وريال مدريد فريق متحفز دائما".

وأضاف رئيس النادي الملكي: اللعب هنا كان يُشعر بسعادة وريال مدريد لعب وكأنه في بيته".

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية على حساب غريمه برشلونة بالفوز عليه 3-2 بينما تجاوز بلباو نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة انتهت بفوز الفريق الأول 2-1.