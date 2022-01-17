ريال مدريد يهزم بلباو ويتوج بكأس السوبر الإسبانية

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2 - صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد بإستاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وتقدم ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 38 وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء. وأهدر راؤول غارسيا ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 89. وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو في الدقيقة 87.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها الريال باللقب، فيما سبق لأتلتيك بلباو التتويج باللقب ثلاث مرات سابقة كان آخرها نسخة 2020.
وتأهل الريال للمباراة النهائية بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3 - 2 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأربعاء الماضي، فيما صعد بلباو للمباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - 1.
-
كورتوا: الخبرة تميل للريال.. ولا نعتمد على "المرتدات"أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن وجود عدد من لاعبي الخبرة في الفريق يرجح الكفة لنادي العاصمة الإسبانية قبل نهائي كأس السوبر ... رياضة عالمية
-
بلباو وريال مدريد.. المواجهات الإقصائية تميل للباسك في الكلاسيكو الأقدمتبتعد مدينة بلباو أكثر من 400 كيلومتر عن العاصمة الإسبانية مدريد، و4 أعوام عن تاريخ تأسيس الناديين الأكبر في المدينتين، وفارق فوز وحيد في مجموع ... رياضة
-
فيروس كورونا يضرب مدافع ريال مدريدتأكد غياب المدافع داني كارفاخال عن صفوف ريال مدريد في المباراة المقررة أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض في نهائي بطولة كأس ... رياضة عالمية